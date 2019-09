Strage di animali nell'aiuola: "Qualche delinquente avrà gettato del veleno"

Sono tanti gli animali trovati senza vita nelle aiuole di via Nicolardi questa mattina. A denunciare l'accaduto Gennaro Acampora, consigliere comunale, con un post su Facebook.

"Stamane nelle aiuole di Via Nicolardi ci sta una strage nelle aiuole fra colombi e qualche gattino. Pare che qualche delinquente abbia gettato del veleno. Se qualcuno ha visto qualcosa ieri o stanotte mi contatti ovviamente ci sta molto preoccupazione per padroni di animali visto l'accaduto. Ho fatto richiesta di controlli all'assessore del Comune con delega alla tutela degli animali ed in più ho chiesto alla disponibile responsabile dei Diritti degli animali della Città di occuparsi in tal senso attivando tutte le procedure del caso".