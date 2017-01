Caso Angela Celentano, il ministro Orlando: "In Messico stanno facendo sul serio"

Le indagini alla ricerca di Angela Celentano, la bambina di Vico Equense scomparsa il 10 agosto del 1996 sul Monte Faito, vanno avanti. La pista, da tempo, è quella messicana: si cerca Celeste Ruiz, la ragazza che nel 2010 dichiarò di essersi riconosciuta nelle foto di Angela, di trovarsi in Messico e di non voler essere più cercata.

"Registriamo segnali di ripresa dell'attività investigativa in Messico. Le richieste avanzateci recentemente dalle autorità d'oltreoceano ci fanno capire che, finalmente, anche lì si fa sul serio per chiarire la sorte di Angela Celentano": sono parole del ministro della Giustizia Andrea Orlando, ospite ieri sera della trasmissione tv "Chi l'ha visto?".

Orlando ha anche sottolineato che la procura della Repubblica di Torre Annunziata "non ha mai smesso di indagare", questo quando "i rapporti tra le autorità italiane e quelle messicane hanno vissuto fasi alterne perché, almeno inizialmente, le seconde hanno sottovalutato la vicenda". Almeno fino alle visite in Messico di Renzi e Mattarella.

Le autorità del paese centroamericano hanno chiesto campioni di Dna ai genitori e alle sorelle di Angela. Un buon segno per Orlando, che "ci fa capire che anche da quelle parti stanno facendo sul serio. E noi, da parte nostra, continueremo a fare qualsiasi cosa per capire se Angela e Celeste sono la stessa persona e come la bambina sia potuta arrivare in un Paese così distante dal nostro".

Nel corso della trasmissione sono intervenuti anche i genitori di Angela ed il loro avvocato Luigi Ferrandino, in collegamento dallo studio di questi a Napoli. Ferrandino ha invitato Orlando affinché solleciti la diffusione in Messico delle foto di Celeste Ruiz: "Può essere un elemento determinante".