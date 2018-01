Lo sguardo su Napoli di Andrej Longo al Suor Orsola

«A volte mi capita di scrivere senza sapere dove si va a finire. Altre volte cerco di collegare l'intero impianto partendo dal finale. Ciò che è certo è che scrivo solo quando ho qualcosa da dire». A parlare è Andrej Longo, autore ischitano che ha tenuto una lezione agli alunni del Suor Orsola Benincasa. Impegnati nel ciclo di seminari su letteratura e mafia diretti da Isaia Sales, gli studenti hanno avuto l'occasione di ascoltare dalla viva-voce dell'autore alcuni brani dei suoi due libri: “Dieci” e “L'altra madre”.

Il primo è una serie di racconti, legati dal filo rosso dei dieci comandamenti, e che raccontano storie di adolescenti napoletani e dei loro tanti mondi. Il secondo è invece un romanzo che mette a confronto due madri i cui figli entrano in contatto per caso, provenendo da due mondi diversi di Napoli: il centro e le periferie. Uno sguardo diverso sulla città che racconta «i vinti che non hanno voluto rassegnarsi» come ha detto infine l'autore.