Andrea Doria fatiscente, polemiche sulla scuola di Fuorigrotta

È polemica sulle condizioni dell'Andrea Doria di Fuorigrotta. L'edificio che ospita il 63mo Circolo Didattico è - ancor più a causa delle infiltrazioni dovute alla pioggia di questi giorni - fatiscente e, secondo molti dei genitori, potenzialmente pericoloso.

In molti non hanno portato stamane i figli a scuola, vogliono certezze sulla sicurezza dell'edificio. Lamentano che, dalla direzione scolastica, gli sarebbe stata negata la possibilità di protocollare una richiesta di verifica agibilità. Hanno quindi deciso di chiamare la polizia che è arrivata sul posto con due volanti.

“Oggi è andata a scuola anche la nostra ditta municipale per eseguire alcuni piccoli interventi – ha spiegato il presidente della X Municipalità Diego Civitillo – Ma ci sono oltre 800mila euro stanziati con delibera sulla Doria, fondi Patto per Napoli, che saranno usati per lavori su palestra e struttura scolastica. Al momento sono in corso le procedure amministrative. Il problema dell'Andrea Doria è decennale, ma purtroppo in passato ci sono state tante promesse e zero soldi”.