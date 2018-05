Ritrovato Andrea Cipriano, era scomparso giovedì da Torre Annunziata

Si era allontanato da casa giovedì, dopo pranzo, per rientrare in ufficio. Andrea Cipriano, invece, aveva preso il treno da Torre Annunziata in direzione Napoli ed era sparito. Il figlio, preoccupatissimo, aveva rivolto un appello ai microfoni di Chi l'ha visto, la trasmissione di RaiTre. Questa mattina la buona notizia: l'uomo è stato ritrovato ieri sera a Salerno. Lo ha annunciato il figlio, che fa sapere che il padre è ora a casa, a Torre Annunziata. A Salerno l'uomo avrebbe avuto un malore e sarebbe stato soccorso da personale del 118. Ora sarebbe in buone condizioni di salute.