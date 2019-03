Ancora una bomba ad Afragola: paura nella notte

Un forte boato ha scosso pochi minuti fa il centro di Afragola. Un ordigno è stato fatto esplodere lungo corso Meridionale all'esterno di un esercizio commerciale. Al momento non è stato segnalato il ferimento di alcuna persona mentre restano ancora da valutare i danni provocati dall'esplosione all'ennesimo negozio colpito da un attentato intimidatorio.

Le indagini

Sul posto ci sono le forze dell'ordine che stanno conducendo le indagini. Sia polizia che carabinieri sono arrivati per mettere in sicurezza la zona in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco. Saranno loro a stabilire quale materiale sia stato utilizzato per provocare la deflagrazione. Torna, dopo poche settimane, l'incubo bombe ad Afragola. Nonostante l'intervento del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, arrivato ad Afragola dopo la raffica di attentati di due mesi fa, non sembra essersi fermata l'ondata intimidatoria nei confronti delle attività commerciali.

Seguono aggiornamenti