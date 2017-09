Anacapri, vede la sua ex con un nuovo compagno romano: la lite finisce in ospedale

Ultime sere d'estate, malinconica passeggiata di mezzanotte lungo via Pagliaro, ad Anacapri, la strada che porta alla Grotta Azzurra, la strada degli innamorati. Un quarantacinquenne del posto incrocia la sua ex: è con un altro uomo, un cinquantenne romano. Dallo sguardo di sfida ai pugni è un attimo. Ad avere la peggio è il quarantacinquenne di Anacapri, che resta sul selciato, stordito. L'uomo viene soccorso dai passanti, curato all'ospedale Capilupi di Capri e poi trasferito in elicottero in un ospedale napoletano.

I fatti sono accaduti ieri sera. I Carabinieri di Anacapri hanno ricostruito la vicenda e ora hanno denunciato a piede libero il cinquantenne romano con l'accusa di lesioni. Lo riferisce l'Ansa.