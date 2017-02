Amianto nei pressi di una scuola, il Sindaco di Cercola: "Nessun pericolo per i cittadini"

In seguito ai sopralluoghi svolti a novembre e dicembre 2016 tra il Comune di Cercola, l’ARPAC, l’ASL competente e i militari della locale stazione dei Carabinieri, si è appurato dai risultati dei prelievi che i valori dell’amianto presente nella proprietà adiacente alla Scuola "De Luca Picione" sono abbondantemente inferiori ai limiti di soglia previsti dalla legge.

Visti i risultati e i monitoraggi periodici, l’Asl in sede di conferenza dei servizi ha diffidato l’Amog S.r.l. alla presentazione di un piano di bonifica ritualmente presentato nei termini indicati e in attesa di approvazione delle autorità competenti. Il Comune di Cercola, in caso di mancato adempimento dell’Amog s.r.l., ha comunque già avviato la procedura per l’eventuale bonifica prevedendo uno stanziamento di 80.000 euro.

"Il Comune si è adoperato immediatamente dopo le segnalazioni, attivandosi per sollecitare le Istituzioni preposte al controllo e alla valutazione del caso - spiega l’Avv. Vincenzo Fiengo, Sindaco di Cercola - poiché la salute dei miei concittadini, e in particolare dei bambini che sono ospitati nella scuola adiacente, resta per noi una priorità assoluta. I risultati ultimi dimostrano l’inesistenza di un pericolo imminente e il Comune garantirà la sicurezza dei propri cittadini monitorando con rigore l’attività che l’Amog s.r.l. dovrà svolgere come prescritto dalle autorità competenti in conformità alla normativa vigente".

"Invito tutti - ha concluso il Sindaco Fiengo - ad evitare inutili allarmismi e strumentalizzazioni politiche rispetto a un’attività oggetto d’indagine della magistratura ordinaria, nei confronti della quale esprimo come sempre la massima fiducia".