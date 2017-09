L'Amerigo Vespucci fa tappa a Castellammare di Stabia

"L’avevamo promesso: l’Amerigo Vespucci farà tappa a Castellammare di Stabia. Giovedì 5 e venerdì 6 ottobre la nave scuola attraccherà nel nostro porto davanti a quei Cantieri Navali che nel 1931 ne segnarono il varo in mare".

Ad annunciarlo, il sindaco Antonio Pannullo. "Un ritorno a casa per una delle navi più belle del mondo, che per due giorni sarà ormeggiata al largo della nostra costa, quasi come una “guardiana” della nostra tradizione e della storia centenaria dei nostri cantieri, sono certo che sarà un’emozione per tutti noi", ha fatto sapere il primo cittadino.

Il veliero della Marina Militare fu costruito come nave scuola per l'addestramento degli allievi ufficiali dei ruoli normali dell'Accademia navale.