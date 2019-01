Visite gratuite per migranti: "A Napoli esistono ancora briciole di umanità"

"E poi scopri che esistono ancora briciole di umanità. A Napoli, e non accusatemi di campanilismo. Succede che sabato prossimo saranno aperte le porte dell’ambulatorio di dermatologia del Policlinico dell’università Federico II ai migranti, anche a chi non ha il permesso di soggiorno. 'La medicina non ha frontiere, noi seguiamo tutti, no alle barriere'".

Così il noto giornalista napoletano Sandro Ruotolo ha commentato sui social l'iniziativa del Nuovo Policlinico di Napoli Federico II, dove sabato 26 gennaio verranno effettuate visite dermatologiche gratuite, senza prenotazione, per chi, per qualsiasi motivo, proviene da un Paese non europeo e teme di aver contratto una malattia della pelle o della sfera sessuale. Non è necessaria la prenotazione.

L’iniziativa fa parte del più ampio programma offerto dall’Ambulatorio di Dermatologia e Venereologia Etnica realizzato nell’ambito della UOC di Dermatologia Clinica del Policlinico federiciano, diretta da Mario Delfino. L'ambulatorio altamente specialistico assicurerà, dunque, visite ai migranti, con o senza permesso di soggiorno.

L'INIZIATIVA DEL POLICLINICO FEDERICO II