L'ambulanza interviene per un bimbo, ma non è al civico indicato: "Era il Comune sbagliato"

Intervenuti per prestare soccorso ad un bambino, non l'hanno trovato al civico indicato alla centrale operativa, e questo perché il Comune relativo all'indirizzo fornito non era quello di Napoli ma quello di Pozzuoli.

È la singolare vicenda che pare sia accaduta stamattina a Bagnoli poco prima delle 8, denunciata sui social da un gruppo di residenti nel quartiere flegreo. Secondo quanto ricostruito, medico e infermiera scesi dall'ambulanza non hanno trovato – in via Cicerone – la famiglia che aveva chiamato il 118 per un bimbo di 10 anni, né sono riusciti ad ottenere informazioni dalle persone che intanto si erano affacciate ai balconi.

"Le indicazioni date gli operatori sull'ambulanza, sono esattamente quelle fornite da chi chiama per chiedere aiuto – sottolinea un residente – Quindi se chi chiama è impaurito, confuso e dà informazioni frettolose, può creare involontariamente un disservizio che, a sua volta, può aggravare il problema".

A quanto pare dopo una telefonata in centrale per farsi confermare l'indirizzo, il personale del 118 è ripartito in direzione Pozzuoli, dove pure si trova una via Cicerone. "Ero presente e personalmente ho dato una mano a trovare il numero civico – fa sapere un altro testimone – Successivamente i due dottori mi hanno fatto leggere il biglietto e c'era scritto semplicemente via Cicerone. Loro non ne hanno assolutamente colpa".