Sfonda il vetro di un'ambulanza con una spranga: paura in via Galileo Ferraris

Assalto a un'ambulanza del 118 a Napoli. Un mezzo del servizio di soccorso è stato danneggiato in via Galileo Ferraris, all’altezza dell’area ex Manifattura Tabacchi, durante un intervento. A bordo c'erano sanitari e un paziente.

Dalle prime verifiche della polizia, sembra che un uomo con una spranga abbia infranto il vetro dell'ambulanza senza un motivo apparente. Nessuno è rimasto ferito.

L'aggressore è riuscito a fuggito. I sanitari hanno comunicato l’accaduto alla direzione dell’autoparco e hanno provveduto a sostituire il mezzo.