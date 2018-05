Sequestro ambulanza al Vecchio Pellegrini: quattro denunciati

In quattro sono stati già riconosciuti e denunciati. Proseguono a passo spedito le indagini sul sequestro di un'ambulanza, con tutto il personale a bordo, dall'ospedale “Vecchio Pellegrini” di Napoli avvenuto due giorni fa. Condotte dal commissariato Montecalvario, hanno permesso già l'identificazione di quattro elementi coinvolti in altre indagini di polizia. Sono accusati di sequestro di persona, interruzione di pubblico servizio, lesioni e danneggiamenti. I quattro sono stati ricondotti già ad alcuni episodi di spaccio di stupefacenti all'interno dei Quartieri Spagnoli, in particolare a largo Baracche.

L'inchiesta continuerà, coordinata dal procuratore aggiunto Rosa Volpe che sta valutando la posizione di tutta una serie di altri elementi già riconosciuti. In totale erano circa 80 le persone arrivate nell'ospedale del centro storico dopo che un giovane aveva fatto un grave incidente che ha provocato la sua morte ed il ferimento di un'altra persona. In tantissimi in motorino per prendere di forza un'ambulanza ed effettuare il soccorso. Un gesto violento che è stato ripreso da alcuni residenti permettendo così l'inizio dell'indagine.