Ambulanza sequestrata, svolta nelle indagini: 6 giovani identificati

Svolta nelle indagini che riguardano i fatti avvenuti il 5 gennaio nell'ospedale Loreto Mare, dove un gruppo di giovani ha minacciato sanitari e medico, costretti a risalire sull'ambulanza e a dirigersi a pochi metri - nel quartiere Case Nuove - per soccorrere un sedicenne con una lussazione al ginocchio.

Le indagini dei carabinieri, incaricati dal Pool della Procura, sono arrivate all'ipotesi di reato di violenza privata nei confronti di sei giovani (tutti maggiorenni). Ora gli inquirenti verificano l'eventuale esistenza di ulteriori condotte penalmente rilevanti. Lo riporta l'Ansa.

Il caso dell'ambulanza dirottata ha dato la definitiva spallata a una polemica in corso da anni: è anche grazie a questo caso che oggi il Governo in carica ha deciso l'adozione di nuove misure a bordo delle ambulanze napoletane. In particolare, come annunciato dal Sottosegretario Carlo Sibilia dopo il vertice in Prefettura, "ogni mezzo del 118 di Napoli avrà 4 telecamere esterne, 1 body cam e un sistema di geolocalizzazione fisso. La videosorveglianza sarà gestita dalle forze dell'ordine".