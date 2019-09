Piazza Garibaldi, turista belga colta da malore: muore in ospedale

Una turista belga di 57 anni, accompagnata dai due figli, era in piazza Garibaldi, a Napoli, quando è stata colta da malore. La donna si è accasciata al suolo, e i due figli hanno allertato agenti della polizia Municipale, che hanno a loro volta chiamato un'ambulanza. Sul posto giungeva dunque personale del 118 che prestava le prime cure alla turista. La 57enne veniva portata in ospedale in codice rosso, e pochi minuti dopo - purtroppo - i medici non potevano far altro che constatare la morte.

Si ipotizza un'emorragia cerebrale o un infarto: queste le possibili cause del decesso.

I fatti sono segnalati anche dalla pagina 'Insieme facciamo tutto'.