"Adesso tornate sull'ambulanza e ci seguite": infermieri minacciati al Loreto Mare

E' iniziato molto male l'anno, a Napoli, per personale sanitario e medici. In poche ore quattro episodi di aggressione a infermieri o sanitari operanti su ambulanze o negli ospedali, anche petardi lanciati sui veicoli del 118: un'emergenza che ha indotto il Presidente dell'ordine dei Medici Silvestro Scotti a chiedere "maggiore presenza dello Stato. Da tempo c'è un disegno di legge contro la violenza sui medici fermo, lo si poteva calendarizzare in questi giorni". Ieri un nuovo episodio di violenza si è verificato al Loreto Mare, ed è riportato dall'associazione 'Nessuno Tocchi Ippocrate'.

La postazione del 118 della Stazione Centrale aveva da poco eseguito un intervento ed era nel Loreto Mare. "Un gruppo di ragazzi", raccontano dall'associazione, "è entrato e ha preso di forza l'equipaggio costringendo tutti a salire in ambulanza. Sotto minaccia l'equipaggio si è diretto verso il quartiere 'Case Nuove', dietro al Loreto Mare. Il mezzo giunge sul posto e da subito viene circondato".

"Persone inferocite", raccontano dall'associazione, "cominciano a insultarci. Il medico si fa largo tra la folla e con sommo stupore trova un ragazzino 16enne con distorsione al ginocchio. Con grande difficoltà il medico riesce a valutare la situazione che si presenta di lieve entità. Nonostante ciò l’equipaggio viene costretto a trasportare il giovane in ospedale".

Il commento

"Quanto accaduto è un fatto di una gravità inaudita, che supera ogni possibile scenario immaginabile. Siamo a un punto di non ritorno, non possiamo perdere neanche un minuto, noi stessi accelereremo sulle telecamere a bordo ambulanza". Così Ciro Verdoliva, direttore dell'Asl Napoli 1 commenta i fatti.