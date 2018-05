“Napoli come Raqqa”, l'ipotesi: nessun assalto all'ambulanza ma danneggiata in un incidente

La presunta aggressione ai danni di un mezzo del 118 in piazza degli Artisti, che aveva spinto il presidente dell'Ordine dei medici a descrivere Napoli "come Raqqa", potrebbe non essere mai avvenuta. L'ipotesi che si sta facendo largo nelle indagini, secondo quanto riportato da Repubblica, è che sia stato un incidente stradale a danneggiare il mezzo.

A quanto pare l’ambulanza – per accelerare i tempi di un soccorso – aveva tagliato la parte centrale pedonalizzata della piazza trascinando una fune attaccata ad un palo di ferro (parte del presidio "No Box" che si teneva in zona), quindi sradicando e "lanciando" lo stesso palo contro la propria fiancata. L'asta ha quindi mandato in frantumi i vetri del mezzo e schegge di vetro hanno ferito anche un'infermiera a bordo.

L'episodio, e ancor più la frase del presidente dell'Ordine dei medici Silvestro Scotti (venuta comunque dopo numerose altre aggressioni a personale 118), avevano sollevato un polverone, con interventi anche del sindaco Luigi de Magistris e del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.