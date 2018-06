L'ambulanza resta bloccata da un mezzo in sosta vietata: il paziente si aggrava

Nella notte tra venerdì e sabato è stato richiesto un intervento per codice giallo nei pressi di via Salvator Rosa. Giunti nelle vicinanze della casa del paziente, l'ambulanza ha incrociato un'automobile che impediva il passaggio. "A questo punto", denuncia l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, "il personale è stato costretto a proseguire a piedi. Nel frattempo il paziente si era aggravato, diventando un codice rosso". Prima dell'arrivo della Polizia Municipale arriva il proprietario del veicolo, che sposta la macchina in tempo per evitare la multa e la denuncia di 'interruzione di pubblico servizio'.