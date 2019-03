Parcheggio selvaggio blocca un'ambulanza in codice rosso: la denuncia

“Un’ambulanza del 118, proveniente dalla postazione Crispi, è rimasta bloccata durante un intervento in via dei Fiorentini a causa delle auto parcheggiata in maniera selvaggia. Con un paziente in codice rosso a bordo il mezzo è rimasto bloccato, con perdita di tempo prezioso per le cure. L’episodio è rappresentativo dell’inciviltà di alcuni automobilisti che non si fanno scrupolo di posizionare le auto in corrispondenza delle curve, impedendo la manovra ai mezzi che sopraggiungono”.

La denuncia

Così il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli sulla denuncia dell’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate”. “L’atteggiamento degli incivili rischia di provocare tragedie. In questo caso il paziente a bordo aveva perso conoscenza ed era stato indicato come codice rosso. Sarebbe il caso che il legislatore intervenga con una riforma del codice della strada che punisca in maniera più stringente chi ostruisce il passaggio dei mezzi di soccorso”.