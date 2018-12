Ambulanza bloccata per un'auto in sosta, i medici: "Paziente raggiunto a piedi"

Ancora una volta un equipaggio del 118 ha avuto difficoltà ad intervenire a causa di un'auto parcheggiata indebitamente. A denunciare il fatto è, attraverso la propria pagina social, l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate.

L'episodio è avvenuto intorno alle 10 quando la postazione 118 del San Gennaro è stata allertata per un "codice giallo tendente al rosso" in via Sottomonte, nei pressi di Montesanto.

"Il mezzo di soccorso – spiega Nessuno Tocchi Ippocrate – però viene intralciato dall’ormai consueto 'parcheggio selvaggio'", e l'equipaggio si è ritrovato "costretto a proseguire a piedi con l’ausilio della sedia cardiologica".

"Ancora una volta l’inciviltà altrui non ci consente di prestare soccorso con celerità – conclude l'associazione – ancora una volta la nostra incolumità è a rischio poiché chi ci aggredisce non vuole “sentire ragioni”".