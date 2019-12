Ambulanza bloccata da un'auto in sosta: barella portata a mano (VIDEO)

Un grave atto di inciviltà in zona salita Monariello è stato segnalato da un video, pubblicato sulla pag fb “Nessuno tocchi Ippocrate “, in cui si evince come i soccorritori di un’autoambulanza siano stati fortemente ostacolati da un’automobile parcheggiata in modo abusivo e scorretto. I soccorritori hanno dovuto raggiungere la paziente a piedi e trasportarla in barella per almeno 200 metri per poter raggiungere l’ambulanza, nel frattempo divenuta a sua volta d’impedimento per la circolazione essendo dovuta essere messa in sosta al centro della carreggiata a causa dell’impedimento.

“Questo è un atto non solo irresponsabile ma anche criminale poiché ostacolare il passaggio di un’ambulanza vuol dire mettere in pericolo la vita di qualcuno a cui occorre soccorso. È un pessimo modo di cominciare la vigilia del Santo Natale, macchiata da atti del tutto fuori dal mondo e dalle regole. Abbiamo a che fare con cialtroni che vanno perseguiti e puniti in modo severo.” - ha attaccato durante il Consigliere Regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli membro della commissione sanità