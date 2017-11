Via Tribunali, non hanno autorizzazioni ma protestano: "Vogliamo vendere"

Hanno protestato per qualche minuto, riunendosi in un cordone e bloccando il deflusso di turisti in via dei Tribunali. Sono gli ambulanti dei Decumani, abusivi senza autorizzazione per la vendita in strada, che hanno deciso di protestare contro la stretta della Polizia Municipale, che negli ultimi giorni ha proceduto a controlli a tappeto nella zona del centro storico.

"Vogliamo vendere la nostra merce", hanno spiegato a quelli che cercavano di passare. "La Polizia ce lo impedisce ma noi dobbiamo lavorare per guadagnare onestamente e portare il pane a casa". Dopo qualche minuto, circondati da agenti e pattuglie, hanno deciso di liberare la strada.