Orrore in pieno centro, ambulante straniero massacrato da una baby gang

Brutto episodio nella notte tra domenica e lunedì in via Orsini, a Santa Lucia. Due extracomunitari del Bangladesh, entrambi venditori ambulanti della zona, sono stati presi a sassate da una decina di ragazzi.

Particolarmente gravi le conseguenze per uno dei due aggrediti, al momento ricoverato in neurochirurgia al Cardarelli. Dovrà affrontare diversi interventi chirurgici perché gli venga ricostruito il volto, sfigurato dai violentissimi colpi ricevuti. Per lui trauma cranico e fratture multiple

La violenza

L'aggressione ha avuto luogo a pochi passi dal Lungomare, zona frequentata da venditori ambulanti e – soprattutto nei mesi estivi – da baby gang. I due cittadini del Bangladesh, entrambi sui 40 anni e con regolare permesso di soggiorno, avevano appena finito di lavorare e spingevano i carrelli con la loro merce verso casa. Sono stati però all'improvviso circondati da alcuni ragazzi, che gli hanno preso i carrelli e chiesto dei soldi per restituirglieli Al diniego degli aggrediti, è scattata la barbara violenza. La gang si è dileguata non appena le urla dei due ambulanti hanno destato le attenzioni dei residenti, affacciatisi per capire cosa stesse succedendo.

Le indagini

I violenti dovrebbero essere, secondo le testimonianze raccolte dagli inquirenti, 10 ragazzi tra i 15 e i 16 anni, di cui l'altro aggredito e persone in zona hanno fornito le descrizioni. La polizia controllerà anche le videocamere di sorveglianza installate nell'area.