Esce con una donna sposata: viene pestato in strada

Paura ieri sera in via Ripuaria a Varcaturo. Come riportato da Internapoli, intorno alle 19 un venditore ambulante è stato picchiato davanti a numerosi testimoni.

La vittima del pestaggio è stata avvicinata da un uomo che, minaccioso l’ha aggredito davanti agli occhi dei passanti.

A quanto pare, il venditore ambulante era uscito con una donna sposata, sua "collega" che vendeva merce a pochi passi dal luogo della violenza.