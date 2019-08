Ambulante aggredito, il medico: "Necessario intervento chirurgico"

"Il paziente è fuori pericolo, ma la situazione resta seria e da monitorare". Lascia spazio a un sorriso il primo bollettino di Alberto Mentone, il medico della Clinica maxillo-facciale del Cardarelli che ha in cura l'ambulante vittima di un'aggressione nella zona di Santa Lucia, a Napoli.

L'uomo, 39 anni, originario del Bangladesh con regolare permesso di soggiorno, ha subito un pestaggio domenica 11 agosto, in serata riportando fratture ed escoreazioni: "Le ferite che abbiamo riscontrato - prosegue Mentone - fanno pensare a una doppia azione: una di contatto e una portata avanti con corpi contundenti. E' credibile l'ipotesi che sia stato preso a sassate".

Ancora mistero sulla dinamica. Sull'episodio indaga la polizia. Dalle prime indiscrezioni, le ricerche sono indirizzate verso una gang di giovani napoletani che avrebbe preso di mira il venditore. "Al momento è ancora in uno stato confusionale - afferma il medico - e non riusciamo a comunicare bene con lui, sia per problemi di lingua che per i danni riportati alla mascella. Dovremo trattare chirugicamente le fratture e alcune cicatrici potrebbero restare in modo permanente".

Il 39enne bengalese è solo e sprovvisto di qualsiasi effetto personale: "E' arrivato in ospedale con i vestiti stracciati e senza scarpe - spiega Laura Marmorale, assessore ai Diritti di cittadinanza del Comune di Napoli - mi attiverò perché i nostri operatori sociali possano consegnargli almeno un cambio d'abito. La zona teatro dell'aggressione è dotata di molte telecamere e voglio confrontarmi con la Questura per il prosieguo delle indagini. Non so se si tratta di un'aggressione razzista, ma sicuramente è un vile atto di bullismo".