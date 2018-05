Minacce a Carlo Alvino, il Sindacato Giornalisti chiede incontro al Prefetto

Sull'ormai noto episodio delle minacce ricevute dal giornalista Carlo Alvino, e sul controverso video di replica organizzato dai tifosi con lo stesso Alvino, interviene il Sindacato unitario dei giornalisti campani, con una nota: "Il SUGC ha inviato al Prefetto di Napoli una richiesta di incontro dopo i fatti avvenuti ieri davanti allo Stadio San Paolo che hanno coinvolto il collega Carlo Alvino. [...] Gli stessi personaggi sono protagonisti insieme allo stesso giornalista di un altro video apparentemente rassicurante, ma che dimostra soltanto che le minacce sono andate a buon fine e che i violenti sono riusciti a mettere il bavaglio al collega".

"È un episodio che rilancia in maniera forte l'influenza di gruppi violenti sul tifo organizzato sul quale gli organi preposti devono intervenire in maniera dura. Alcuni dei personaggi protagonisti di questo episodio sono ben noti alle forze dell'ordine e già coinvolti in altre inchieste. È fondamentale anche capire quanto la criminalità organizzata controlli alcuni dei gruppi di tifosi. Il calcio deve essere liberato da elementi che poco hanno a che vedere con le competizioni sportive", dichiara il Sindacato. .