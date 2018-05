Alunno la spinge, maestra finisce in ospedale

Ha sbattuto con la testa contro un mobile dopo essere stata spinta da un alunno. La vittima è stata una maestra dell'Istituto comprensivo “Francesco Mastriani” di via Nuova Poggioreale spinta da un piccolo alunno di seconda elementare. L'episodio è accaduto nel corso della giornata di ieri intorno alle 12. L'insegnante è stata soccorsa dai medici del 118 ed è stata portata in ospedale per gli accertamenti.

La 60enne è stata condotta al Cardarelli dove è stata sottoposta a tutti gli esami del caso. Se l'è cavata con un collare per la zona cervicale. Prima di entrare a fare gli esami la docente ci ha tenuto a dire che non si parlasse di aggressione. La donna ha detto che si è trattato di un incidente minimizzando la cosa e proteggendo l'alunno.