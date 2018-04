Quattordicenne sta male in classe, l'intervento del 118 gli salva la vita

Paura, nella giornata di ieri, per un 14enne. Il ragazzino si è sentito male mentre si trovava a scuola, a Scampia.

A dare la notizia è la pagina Facebook “Nessuno tocchi Ippocrate”, che riporta la testimonianza del medico del 118 prontamente intervenuto sul posto.

“Arrivati a Scampia troviamo questo ragazzo cianotico per un laringospasmo e stenosi bronchiale serrata – racconta la dottoressa Alessandra Tedesco – Agitato, sudato, pallido, non riusciva a respirare. Con l’infermiere (Felice Rega) abbiamo subito iniziato la terapia cortisonica in bolo e adrenalina, mentre il ragazzino saturava al 62%”.

“Grazie all’autista (Giovanni Indellicati) – prosegue il medico del 118 – in soli tre minuti siamo arrivati in codice rosso al Cardarelli, dove siamo stati elogiati dalla collega. Tempistica perfetta e per noi la soddisfazione di aver salvato una vita”.