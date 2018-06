"I nostri figli picchiati da una maestra": la denuncia delle mamme

Si è sollevato un polverone in una scuola elementare di Fuorigrotta, dove un'insegnante ha denunciato di essere stata aggredita dalla mamma di un alunno, mentre quest'ultima è stata difesa dagli altri genitori che sostangono si sia trattato di una "discussione animata". A proposito di presunte violenze ai danni dei ragazzini.

Le mamme chiedono la verità. Mostrano foto con i segni delle presunte violenze sui loro figli, e raccontano di bambini terrorizzati dall'idea di entrare in classe.

Il dirigente scolastico replica seccamente di non aver mai avuto segnali che potessero far pensare a qualcosa di simile, descrivendo la maestra come mite e disponibile verso i suoi alunni. Sottolinea anche che "è tutto al vaglio delle forze dell'ordine", e che spera si possa arrivare quanto prima a conoscere la verità. A riportare la notizia è il Mattino.