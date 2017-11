Ragazza sospesa per un post su Facebook: la protesta degli studenti

È stata sospesa per aver pubblicato un post su Facebook in cui criticava la gestione dell'istituto. È montata da questa mattina la protesta degli studenti del liceo classico Quinto Orazio Flacco contro il provvedimento che punisce la loro collega. La giovanissima dovrà restare a casa per sette giorni e gli altri alunni dell'istituto sono andati su tutte le furie dimostrando la propria solidarietà alla compagna e stigmatizzando l'accaduto. Secondo i ragazzi viene negato all'alunna il diritto allo studio oltre che quello di esprimere un'opinione all'interno del contesto scolastico.

I giovani si sono riuniti in assemblea nel campetto dell'istituto e sono stati raggiunti dai colleghi dello scientifico Silvestri. La giovane aveva, con un lungo post, criticato la visione che veniva data sui social media dell'istituto, descritto come un contesto felice e nascondendo le reali difficoltà che alunni e professori si trovano a vivere tutti i giorni nel corso dell'attività didattica. Gli studenti hanno chiesto un immediato confronto con la direzione dell'istituto e il collegio dei docenti.