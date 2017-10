Alternanza scuola-lavoro, manifestazione a Napoli degli studenti: "Non vogliamo essere sfruttati"

Corteo studentesco contro l'alternanza scuola-lavoro tra le strade del centro cittadino.

"E’ il nostro tempo e stiamo venendo a riprendercelo. Oggi 13 ottobre noi studenti e studentesse ci proclamiamo in sciopero perché nei nostri percorsi di alternanza scuola-lavoro vogliamo essere formati, non sfruttati”, dichiara Mauro Esposito dell’Unione degli Studenti Napoli, studente del Liceo Pasquale Villari di Napoli.

Forte tensione a piazza Matteotti nei pressi della Posta Centrale, culminata con il lancio di fumogeni e petardi. È stato esposto uno striscione contro il G7 in programma a Ischia la prossima settimana: "Minniti, Napoli non ti vuole".

PETARDI E FUMOGENI A PIAZZA MATTEOTTI: VIDEO

“Tramite un’inchiesta regionale abbiamo smentito la retorica del Governo sull’alternanza scuola-lavoro, che ad oggi non rappresenta una metodologia didattica formativa ma solo un modo affinché le aziende possano accedere a manodopera gratuita. Il 46% degli studenti ha dovuto sostenere delle spese per partecipare all’alternanza, il 63% ha svolto percorsi non inerenti al proprio indirizzo di studi, il 38% degli studenti ritiene che sono stati negati diritti che dovrebbero essere garantiti e il 100% degli studenti intervistati vuole essere coinvolto nella determinazione del proprio percorso di alternanza.”

“Qui a Napoli abbiamo avuto le testimonianze di studenti che sono obbligati a prender parte in progetti di alternanza in aziende che sfruttano gli studenti (alcuni studenti di un istituto biotecnologico ambientale sono stati obbligati a zappare la terra) e inquinano il territorio. Contro lo sfruttamento, vogliamo decidere sull’alternanza scuola-lavoro, vogliamo un’alternanza gratuita, inerente ai nostri indirizzi e di qualità!” - prosegue l’unione degli studenti Napoli “Sono più di dieci anni che vediamo inattuata la legge regionale sul diritto allo studio approvata nel 2005 per cui ci siamo strenuamente battuti” - dichiara Arianna Antonilli dell’Unione degli Studenti Napoli, studentessa del liceo Renato Caccioppoli di Napoli - “Pretendiamo un effettivo investimento nell'istruzione campana: in un'edilizia che garantisca sicurezza a tutte le studentesse e gli studenti di un'area a rischio sismico come quella campana (dove solo una scuola su tre è agibile), in un sistema di trasporti totalmente gratuito ed efficiente".