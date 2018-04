"Questa alternanza è sfruttamento": gli studenti protestano e vengono respinti dal Museo

Volevano protestare contro una forma di alternanza scuola-lavoro che definiscono 'sfruttamento'. Sono studentesse e studenti della III B del liceo classico Vittorio Emanuele II che questa mattina, prima del loro turno di 'alternanza' nel museo Duca di Martina della Floridiana, hanno indossato cartelli che recitavano: "Questo non è formativo, no all'alternanza scuola-sfruttamento". In un video i ragazzi denunciano: "Giunti al museo Duca di Martina della Floridana, ci è stato impedito di entrare perché indossavamo un cartellino di protesta. Ancora una volta ci troviamo di fronte ad un attacco alla nostra libertà di espressione".

Gli studenti della III B aggiungono: "Non possiamo rifiutarci di fare alternanza, questo è il nostro unico modo possibile di denunciare l'assurdità di una legge che ci costringe a lavorare gratuitamente in un paese in cui il tasso di disoccupazione giovanile è altissimo".



Questo giornale è aperto a eventuali repliche del Museo Duca di Martina.