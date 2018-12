Alta velocità, Santo Stefano da dimenticare: Roma-Napoli sospesa

Santo Stefano infernale sulla linea Alta Velocità Roma-Napoli. La tratta è stata a lungo sospesa per un problema tecnico.

Pesanti i ritardi che si sono registrati, addirittura fino a due ore.

Trenitalia ha messo a disposizione anche un servizio sostitutivo con autobus, tra Napoli Centrale e la stazione di Napoli Afragola. La piena efficienza della linea è stata ripristinata intorno alle 22.

Rti ha ricostruito così, in una nota, il guasto: "Si è verificato oggi pomeriggio (ieri, ndR) un problema alla circolazione ferroviaria sulla linea ad Alta Velocità Roma - Napoli per un guasto all'infrastruttura nella tratta tra Cassino e Pignataro. La Sala operativa di Rfi, gestore dell'infrastruttura, ha immediatamente provveduto a instradare i treni che non erano ancora partiti da Roma e Napoli sui percorsi alternativi via Formia e via Cassino con tempi di viaggio allungati fino a 90 minuti. Intanto le squadre tecniche di Rfi, composte da oltre 20 persone, hanno raggiunto il tratto di linea interessato per ripristinare l'efficienza dell'infrastruttura prevista alle 21 per un binario e entro le 22 su entrambi".

Sono cinque le Frecce AV rimaste temporaneamente bloccate lungo la linea, poi fatte tornare nelle stazioni di Napoli Centrale e Roma Termini per essere successivamente inoltrate sui percorsi alternativi via Formia e Cassino.