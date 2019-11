Almaviva, festeggiano i 169 a rischio esubero: scatta la clausola sociale

Hanno fatto festa, sotto la sede del ministero del Lavoro a Roma, i lavoratori Almaviva di Napoli. L'esito del tavolo con il governo è stato positivo: Comdata assorbirà tutti i lavoratori di Almaviva e Covisian dopo il passaggio della commessa per I call center Inps.

"Abbiamo lavorato per un'intesa che assicura la piena applicazione delle garanzie previste dalle clausole sociali per tutti i lavoratori di Napoli impegnati da anni sulle attività di Inps, nessuno escluso come loro diritto. Un risultato importante, raggiunto grazie all'attenzione delle Istituzioni e al ruolo effettivo e decisivo della presidenza Inps". Queste le parole di Andrea Antonelli, presidente di Almaviva Contact, al termine dell'incontro.

Verrà applicata la cosiddetta clausola sociale, con conseguente diritto alla conservazione del posto di lavoro del personale addetto alla commessa, attraverso l'assunzione presso il nuovo appaltatore.

I commenti dei consiglieri regionali

"Una vittoria principalmente dei lavoratori e delle loro lotte - ha commentato il consigliere regionale del Pd Gianluca Daniele - ma, una volta tanto, anche di un successo dell'istituzione Regione, delle forze politiche e sindacali che, unitariamente, hanno sostenuto questa vertenza e ascoltato le ragioni dei lavoratori. Uniti si vince".

“Non un solo lavoratore Almaviva finirà in mezzo a una strada - ha detto il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gennaro Saiello - La nostra non era una banale promessa, ma un impegno concreto che abbiamo assunto al cospetto di centinaia di lavoratori e delle loro famiglie e che abbiamo mantenuto. Trovata una soluzione per i 169 lavoratori a rischio esubero attraverso un nuovo accordo che, grazie all’impegno anche del presidente Inps Pasquale Tridico, prevede l’istituzione di attività supplementari allo sportello, in aggiunta alle mansioni di call center”. “Un risultato – ha sottolinea Saiello - frutto di un lavoro che ci ha visti fin dal primo momento in prima fila con gli operatori Almaviva e che abbiamo conseguito grazie a una costante interlocuzione con il Ministero del Lavoro, che ha immediatamente accolto la nostra richiesta di un tavolo con aziende e sindacati a epilogo del quale è stato raggiunto l’accordo di oggi. Una bellissima notizia per 169 famiglie e per la nostra regione”.