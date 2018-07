Allucinazioni dopo aver bevuto: minorenni in ospedale

Erano andate in discoteca per divertirsi insieme alle amiche. Dopo aver bevuto hanno però cominciato ad avere delle allucinazioni ed è stato necessario il ricovero. Sono tre ragazze tra i 16 ed i 17 anni le vittime di un'intossicazione da sostanza stupefacente subita all'interno di una discoteca di Salerno. Le tre giovanissime sono di Sorrento ed erano nel noto locale quando si sono sentite male.

Probabilmente hanno ingerito qualcosa attraverso i drink che hanno consumato nel corso della serata. Non è ancora chiaro che tipo di sostanza abbia causato le allucinazioni ma sono in corso gli accertamenti del caso. Intanto le tre ragazze sono rimaste ricoverate in ospedale per effettuare gli ulteriori esami medici. Una delle ipotesi è che qualcuno abbia sciolto delle sostanze allucinogene all'interno dei bicchieri a loro insaputa. Non è stata esclusa però nessuna altra pista.