Allerta meteo, Simeone scrive al sindaco: "Troppe chiusure scolastiche"

Alle ordinanze sindacali che decretano la chiusura delle scuole comunali si alza, solitamente, un grido di giubilo da parte di molti studenti. Non sempre, però, i genitori sono d'accordo. Bisogna fronteggiare la presenza a casa del minore, che va comunque accudito e, se si è in due a lavorare, ci si deve riorganizzare. Anche per questo numerose lamentele sono arrivate al consigliere comunale (e presidente della Commissione Infrastrutture) Nino Simeone. Simeone ha quindi deciso di scrivere al sindaco di Napoli Luigi de Magistris, chiedendo quali siano le motivazioni che spingono il primo cittadino a chiudere le scuole dopo le allerte meteo della Protezione Civile.

La lettera

"Si chiede di conoscere quali siano i criteri che spingono l'Amministrazione a mettere in atto provvedimenti così drastici, come la sospensione delle lezioni, che vanno a impattare fortemente sulle dinamiche familiari dei nostri concittadini. Se esiste un pericolo conseguente a fenomeni atmosferici, non dovrebbe esistere solo per gli edifici scolastici ma per tutti gli stabili e per tutti i concittadini. [...] Non vorrei che queste continue chiusure fossero la conseguenza di una mancata o approssimativa manutenzione delle strutture scolastiche, così come del verde pubblico. Sono fortemente preoccupato: cosa accadrà nei prossimi mesi, in cui i fenomeni meteorologici avversi sono più frequenti? Vorrei che ci fosse chiarezza e che si dicesse ai napoletani quali sono le reali cause che spingono il sindaco a emettere continue ordinanze", scrive Simeone.