Allerta meteo, a Mugnano scuole chiuse lunedì 4 novembre

Allerta meteo, a Mugnano emanata un'ordinanza per la chiusura delle scuole lunedì 4 novembre. Inoltre, il 3 novembre, resteranno chiuse le villette comunali così come il cimitero.

"In qualità di assessore alla protezione civile del Comune di Mugnano di Napoli - scrive l'Assessore Rita Esposito - comunico che nel giorno 3 novembre, causa allerta meteo, il cimitero comunale e le villette comunali saranno chiuse.

A causa dell’allerta meteo, Lunedì 4 Novembre tutte le scuole di ordine e grado presenti sul territorio resteranno chiuse.

Inoltre si invita la cittadinanza tutta a non uscire di casa in caso di forti piogge, a non sostare in prossimità di edifici pericolanti o alberi e di limitare l’uso degli autoveicoli solo in caso di necessità".

Di seguito, l'ordinanza di chiusura delle scuole: