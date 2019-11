Allerta meteo, parchi chiusi a Napoli domenica 3 novembre

Il Comune di Napoli ha deciso la chiusura dei parchi per la giornata di domani domenica 3 novembre. "La Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo per tutta la giornata di domenica 3 novembre (dalle ore 00,00 alle 23,59) - recita la nota di Palazzo San Giacomo - Il livello dell’allerta meteo è ARANCIONE per “Precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, puntualmente di forte intensità. Venti forti da sud-ovest dalla mattinata, con raffiche nei temporali. Mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte“".

La decisione è stata presa dal Comitato operativo comunale. "Ha subito analizzato l’allerta meteo e con il coordinamento del Vicesindaco Panin i- soprattutto per la delicata delega ai cimiteri - e degli assessori Clemente Palmieri e Borriello - spiega il Comune - ha disposto per domani la chiusura dei parchi cittadini e di tutti i cimiteri vista la particolare violenza delle raffiche di vento attese".

Possibili novità anche per le scuole, questo relativamente a lunedì 4 novembre: "Il Comitato seguirà ovviamente anche domani l’evolversi della situazione per ogni ulteriore valutazione e decisione per la giornata di lunedì 4 novembre".