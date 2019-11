Allerta meteo gialla: scuole chiuse a Castellammare

L'allerta meteo di colore “giallo” ha indotto il sindaco di Castellammare di Stabia a decretare la chiusura delle scuole per la giornata di lunedì 4 novembre. La decisione è stata comunicata dallo stesso primo cittadino sul proprio profilo Facebook ed emanando un'ordinanza inviata a tutte le scuole di ogni ordine e grado.

La nota del sindaco

Per la giornata di domani, lunedì 4 novembre, resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, sul territorio del Comune di Castellammare di Stabia, compresi gli asili nido. La decisione è stata assunta in quanto il vento forte e la criticità idrogeologica prevista sul territorio comunale rischiano di compromettere la circolazione stradale lungo tutto il sistema viario cittadino.

Si è ritenuto, pertanto, necessario, in un’ottica di prevenzione, assumere ogni iniziativa volta alla tutela della pubblica e privata incolumità, prevenendo le condizioni di pericolo soprattutto per gli studenti. Saranno effettuati in via precauzionale accurati sopralluoghi sul territorio al fine di scongiurare il rischio di frane, allagamenti, smottamenti e analoghi scenari di pericolo. Alla popolazione si chiede di limitare la mobilità ai soli spostamenti strettamente necessari.