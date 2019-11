Allerta meteo: il Comune emette il bollettino dei danni alle scuole

È un vero e proprio bollettino di guerra quello emanato dal Comune di Napoli riguardo i danni che hanno subito le scuole di proprietà comunale durante l'allerta meteo di questi giorni che ha costretto gli studenti a casa. Il bilancio è grave e saranno necessari diversi interventi per riuscire a garantire lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole partenopee.

Le parole del sindaco

“Oggi, come conseguenza alle avverse condizioni meteo delle ultime 48 ore, ci sono stati interventi in circa 30 scuole nel comune di Napoli, senza contare alberi caduti, voragini e calcinacci appartenenti a strutture private. La sicurezza dei nostri figli viene prima di tutto. In questi casi i sindaci che sono in prima linea vengono lasciati soli da uno Stato che non investe in sicurezza”.

Il bollettino del Comune

Allerta meteo 12-13 nov 2019 ricognizione scuole effettuata dai tecnici delle municipalità- criticità segnalate alle ore 15,00 del 13 nov. 2019

-Danni riconducibili alle forti raffiche di vento - (si ricorda che gli edifici scolastici di proprietà del comune di napoli sono in numero di 333 )

mun 1:

-Ic Viviani sede centrale “Villanova” via Manzoni 175:vetro rotto e albero transennato all’ingresso da potare;

-plesso “Viviani” 193 Napoli: alberature di alto fusto (pini) all’ingresso da potare urgentemente per caduta pigne;

-Ugo Palermo: sollevamento alcuni elementi copertura a falde;

-Ic Cimarosa – via Posillipo 88: pericolo per alberi di alto fusto da potare che incombono sulla scala di emergenza;

- Ic Baracca plesso Vittorio Emanuele – vico Santa Maria Apparente: vetri rotti in due aule;

- 1° c.c. nido e scuola dell'infanzia "Poerio": distacco delle piastrelle sul terrazzo di copertura - allagamento palestra per ostruzione pozzetti - evidenti fenomeni di stress strutturale delle essenze arboree, di alto e medio fusto, nel giardino antistante la scuola

mun 2:

-asilo Marcellino – verifica alberature nel cortile;

-plesso Schipa e asilo comunale: albero nel cortile da verificare-

-cavo aereo elettrico tra rami ( area sottostante interdetta);

-Ugo Foscolo : vetro rotto infisso;

-plesso succ. Foscolo – Oberda : controsoffittatura divelta parzialmente;

mun 3:

-Villa Fleurant : finestra divelta – vetri rotti in palestra

mun 4:

Capuozzo : allagamento palestra e lucernaio divelto ;

76 cd Mastriani : allagamento terrazzo;

Gabelli : allagamenti e rigurgito fogne piano terra;

Imbriani: allagamenti - tapparelle e tegole divelte - finestre danneggiate e rami caduti nel cortile ;

mun 5:

-comunale Gentile : intonaco in incipiente caduta prossimità ingresso;

-comunale Gigante: infiltrazione zona mensa (area interdetta)

-Sms Belvedere : vetri da sostituire e infiltrazioni in un aula;

-Ics Minucci : finestra in un aula da sostituire.

-verde e alberi annessi alle scuole non risultano danni

mun 6:

- 48 c. d. Madre Claudia Russo: allagamento piazzale;

-i.c. 47 Sarria Monti: infiltrazioni e crollo controsoffitto localizzato;

-interventi su alberi (pini) alla Marino Santa Rosa

-non segnalati problemi alle alberature annesse.

mun 7:

-30° Parini: albero di pino già contrassegnato per abbattimento

mun 8:

casi di infiltrazioni puntuali.

Marconi – ramo spezzato

mun 9:

-I.c. 72° Palasciano palestra Palasciano via Padula, 131 infiltrazioni e caduta di di controsoffittatura bagni;

-I.c. Bracco plesso Bracco via Tevere, 45: criticità prospetti esterni cortile posteriore già interdetto;

mun 10:

-nessuna segnalazione rilevante effettuata dal responsabile tecnico.