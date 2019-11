Allerta meteo arancione, scuole chiuse a Napoli il 5 novembre

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo idrogeologica di colore "arancione" valevole dalle 12 di martedì 5 novembre fino alle 12 di mercoledì 6 sulle zone 1, 2, 3, 4, 5.

Sono previste "precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, puntualmente di forte intensità. Locali raffiche nei temporali".

A Napoli le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse nella giornata di martedì 5 novembre. Questa la decisione del Comune. Il comitato operativo si riserva, in base alla evoluzione delle previsioni meteo, di disporre l’eventuale chiusura delle scuole anche per la giornata di mercoledì 6 novembre.

Attese anche le decisioni degli altri sindaci dei comuni che ricadono nel territorio della Città Metropolitana di Napoli.

I rischi

Precipitazioni e temporali potrebbero dar luogo a un rischio idrogeologico diffuso e quindi a "instabilità di versante, localmente anche profonda, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango; significativi ruscellamenti superficiali, anche con trasporto di materiale, possibili voragini per fenomeni di erosione; allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali, tombature, restringimenti, occlusioni delle luci dei ponti; Possibili cadute massi in più punti del territorio", come informa la Protezione Civile.

Il rischio è aggravato dall’attuale situazione di saturazione del suolo per effetto delle precipitazioni delle ultime ore e dell’effetto cumulo. Particolare attenzione deve perciò essere prestata alle zone già interessate dalle abbondanti piogge di questi giorni. I temporali potrebbero avere anche forte intensità. Associato a questo quadro meteo anche raffiche di vento nel corso dei temporali.