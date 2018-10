Allerta Meteo e maltempo, scuole chiuse a Napoli e in alcuni comuni in provincia

Scuole di ogni ordine e grado chiuse nella giornata di lunedì 22 ottobre. Questa la decisione presa dal Sindaco di Napoli Luigi de Magistris e in alcuni comuni del napoletano, Somma Vesuviana, Sant'Anastasia, Torre del Greco, Comiziano, Pozzuoli, Marano, Giugliano, Qualiano, Casamicciola, Afragola, Acerra, Casoria, Bacoli, Quarto, Monte di Procida in previsione dell'allerta meteo di colore 'arancione' diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania valevole dalle 22 di domenica 21 ottobre per le successive 24 ore.

Previste "precipitazioni diffuse con rovesci e temporali di moderata o forte intensità". Possibili raffiche di vento nei temporali accompagnate da allerta anche per mare nel tratto costiero incluso nella zona 1: Piana campana, Napoli, Isole e la costa dei comuni dell'area vesuviana.

L'allerta Arancione per dissesto idrogeologico diffuso su tutto il territorio regionale - si legge nel bollettino della Protezione Civile - è legata alle precipitazioni che potrebbero innescare fenomeni come "instabilità di versante, localmente anche profonda, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango; significativi ruscellamenti superficiali, anche con trasporto di materiale, possibili voragini per fenomeni di erosione; allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni delle luci dei ponti); possibili cadute massi".

La Protezione Civile ha inoltre raccomandato alle autorità competenti di garantire l'attuazione di tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi.