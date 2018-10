Allerta Meteo, scuole chiuse a Napoli e in molti comuni della provincia

Chiusura straordinaria delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale nella giornata di lunedì 22 ottobre in considerazione dell'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania valevole dalle 22 di domenica 21 ottobre per le successive 24 ore.

Questa la decisione presa dai sindaci di molti comuni nel napoletano e dal sindaco di Napoli Luigi de Magistris. Scuole chiuse, dunque, a Somma Vesuviana, Sant'Anastasia, Torre del Greco, Pozzuoli, Giugliano, Marano, Qualiano, Casamicciola, Comiziano, Afragola, Acerra, Casoria, Bacoli, Quarto, Monte di Procida.

Questa la nota del Comune di Somma Vesuviana, il primo nel napoletano a prendere la decisione di chiudere gli istituti scolastici:

PREMESSO Che la Sala Unificata della Protezione Civile Regionale ha emesso in data odierna un bollettino meteo che contiene un’Allerta di tipo ARANCIONE in quanto sono previste precipitazione di media e forte intensità su tutta la Campania a partire dalle ore 22.00 di questa sera e salvo nuove valutazioni fino alle ore 22.00 di domani lunedì 22 ottobre 2018;

Che il territorio comunale, per le sue peculiarità, così come previsto e recepito dal PSAI anche nel Piano di Emergenza Comunale (PEC), è soggetto in diverse sue parti a Rischio Idrogeologico, di tipo anche R3 e R4 SOPRATUTTO in corrispondenza degli alvei che attraversano l’abitato;

CONSIDERATO Che durante le precedenti allerte meteo regionali di colore GIALLO si sono verificati in questo comune allagamenti di piani cantinati, di sedi stradali e sprofondamenti di tombini con conseguenti forti disagi alla popolazione e alla viabilità;

Che i protocolli previsti nel Piano di Emergenza Comunale prevedono in caso di allerte di colore Arancione vengano predisposte dal Sindaco, che è la prima autorità locale di protezione civile, tutte le azioni, sia rivolte alla informazione della popolazione che alla salvaguardia della sua incolumità; Che il principale sistema per la riduzione del rischio è quello della riduzione del valore esposto.

ATTESO Che l’intensità dei fenomeni previsti attraverso un’allerta di tipo ARANCIONE potrebbe di certo essere superiore a quella già osservata con le allerte già affrontate di tipo GIALLO e che quindi ci potrebbero essere problemi di tipo idrogeologico fin qui mai fronteggiati; Che tali pericoli potrebbero tradursi in minacce per la incolumità di cose e persone.

VISTO Il Decreto Legislativo nr. 1 del 02 gennaio 2018 “Codice della protezione civile”; IL Decreto Legislativo n.267/2000 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; La Legge Regionale 22 maggio 2017 n. 12 “Sistema della Protezione Civile in Campania”;

Il Regolamento Comunale di Protezione Civile adottato con delibera C.C. n. 109 del 22 dicembre 2017; Il Piano di Emergenza Comunale adottato con delibera C.C. n. 14 del 24 marzo 2014; La Delibera della Giunta Municipale nr. 19 del 16/02/2018 avente ad oggetto “Costituzione del Centro Operativo Comunale (COC) di protezione Civile: funzioni, composizione, sede – Modifiche alla Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale nr. 17 del 14/03/2017”; Il Decreto Sindacale nr. 60 del 29 novembre 20’17 avente ad oggetto “Istituzione del presidio comunale di protezione civile presso il comando dei Vigili Urbani”;

RECEPITO Le determinazioni provenienti dalla riunione del Comitato Comunale di Protezione Civile tenutasi presso il Comando della Polizia Municipale in data odierna, a cui hanno preso parte i soggetti interessati del Servizio Comunale di Protezione Civile e del Volontariato locale;

RITENUTO In via urgente, di dover porre in essere ogni azione utile a prevenire e/o comunque intervenire al verificarsi di scenari che potrebbero costituire un rischio per la sicurezza e la incolumità della cittadinanza o per i loro beni;

IL SINDACO O R D I N A la chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado per la giornata di domani 22 ottobre 2018;

- di informare la popolazione, sui potenziali pericoli derivanti dai fenomeni meteo previsti e sui corretti comportamenti da adottare;

5 – di trasmettere il presente provvedimento, agli organismi scolastici, oltre che agli organi del Servizio Comunale di Protezione Civile, ai competenti uffici della Prefettura di Napoli, della Protezione Civile Regionale e della locale stazione della Polizia di Stato e dei Carabinieri.

6- di pubblicare sull’Albo pretorio e di diffondere con ogni altro mezzo utile la presente ordinanza.