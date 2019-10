Allerta meteo su Napoli, chiusi i parchi cittadini e il sottopasso Claudio

Chiusi i parchi cittadini ed il sottopasso Claudio a Fuorigrotta. Questa la decisione del Comune di Napoli in considerazione dell'allerta meteo di colore 'giallo' diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania per "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente anche intense. Venti forti o molto forti dai quadranti orientali con raffiche nei temporali", prevista dalla mezzanotte fino alle 21,00 di lunedì 7 ottobre.

Scuole e cimiteri resteranno, invece, aperti, con alcune raccomandazioni.

"La Protezione Civile del Comune - informa in una nota Palazzo San Giacomo - provvederà alla chiusura del sottopasso Claudio, mentre il servizio comunale Verde della città ha disposto la chiusura per la giornata di lunedì dei parchi pubblici. I cimiteri cittadini resteranno aperti. Per quanto concerne le scuole il servizio comunale che si occupa di edilizia scolastica, alla luce delle criticità previste per domani, ritiene opportuno che la platea scolastica venga informata dai dirigenti scolastici della necessità di non praticare le aree esterne alberate e pertinenziali agli edifici scolastici e di non praticare le strutture esterne adibite ad aree ludiche. Di questo sono stati informati i tecnici delle 10 municipalità".