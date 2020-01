Allerta Meteo su Napoli, arriva la decisione del Comune su parchi e cimiteri

A seguito dell’avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 12 di domenica 5 gennaio e fino alle ore 18 di lunedì 6 gennaio, salvo ulteriori valutazioni, i competenti uffici del Comune di Napoli hanno disposto la chiusura dei parchi cittadini a partire dalle ore 12 di domenica 5 gennaio e per tutta la giornata di lunedì 6 gennaio, mentre i cimiteri resteranno aperti domenica 5 gennaio e saranno chiusi lunedì 6 gennaio.

Sul sito web del Comune, sono riportate le norme comportamentali in caso di avviso di allerta meteo per forti raffiche di vento:

- Prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali per l'eventuale caduta di rami, alberi, pali, segnaletica o impalcature e, in ogni caso, segnalare l'eventuale stabilità precaria di tali elementi anche in situazioni ordinarie, dandone comunicazione ai numeri di emergenza 112, 113, 115;

- Assicurare stabilmente o rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, coperture, strutture provvisorie o qualsiasi oggetto che possa essere trasportato via dal vento;

- Osservare particolare prudenza negli spostamenti.

In considerazione delle temperature in calo, l'Amministrazione Comunale partenopea ha predisposto già nei giorni scorsi un piano "anti-freddo", che comprende diverse azioni per fornire supporto, sostegno, pasti caldi e accoglienza a chi ne ha bisogno. Sono attive le strutture “La Palma” e “La Tenda”, oltre al dormitorio pubblico, dove sarà possibile ospitare i senza dimora eventualmente accompagnati da animali.

E' possibile contattare la Centrale Operativa Sociale al numero 081/5627027, servizio attivo dalle 16:00 alle 08:00 al quale segnalare la presenza di senza dimora nelle strade cittadine per un immediato aiuto da parte delle Unità Mobili di Strada. Di notte resteranno aperte le stazioni della Metro Linea 1 Museo e Municipio.