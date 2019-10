Allerta meteo su Napoli, parchi cittadini chiusi nella giornata di venerdì

Parchi cittadini chiusi e scuole aperte nella giornata di venerdì 25 ottobre. Questa la decisione del Comune di Napoli in previsione dell'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania e valevole dalle 22 di giovedì fino alle 10 di venerdì 25 ottobre.

L'allerta meteo, di colore giallo, prevede "precipitazioni a possibile carattere di rovescio o temporale, puntualmente anche intense con possibili raffiche nei temporali".

Il servizio comunale Verde della città ha, dunque, disposto la chiusura per la giornata di domani dei parchi pubblici. Il servizio tecnico scuole raccomanda, inoltre, ai dirigenti scolastici di non far frequentare in modo stanziale le aree esterne pertinenziali agli edifici scolastici con presenza di alberature e di non utilizzare le attrezzature e le aree destinate ad attività ludiche all’aperto fino all’orario di validità dell’allerta meteo.