Allerta meteo su Napoli, parchi cittadini chiusi il 16 ottobre

Parchi chiusi e scuole aperte a Napoli nella giornata di mercoledì 16 ottobre. Questa la decisione presa dal Comune in vista dell'allerta meteo di colore 'giallo' diramata dalla Protezione Civile regionale, valevole dalle ore 20,00 del 15 alle 11,00 del 16 ottobre, che prevede "locali precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale puntualmente anche intense, possibili raffiche nei temporali".

Il Servizio Verde della città - informa in una nota Palazzo San Giacomo - ha disposto la chiusura dei parchi cittadini. Infine il Servizio Tecnico comunale scuole raccomanda ai dirigenti scolastici "di non far frequentare in modo stanziale le aree esterne con alberature e strutture destinate ad attività ludiche all’aperto".