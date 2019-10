Allerta meteo nel Bosco di Capodimonte, oggi l'esercitazione

Aderisce anche il Museo e Real Bosco di Capodimonte di Napoli alla Settimana Nazionale della Protezione civile con una simulazione delle procedure da seguire in caso di allerta meteo.

Oggi, dalle 11 alle 15 sarà in corso un'esercitazione presso l'emiciclo di Porta di Mezzo nella quale saranno attivati i protocolli interni di evacuazione del sito in caso di crollo di alberi, la messa in sicurezza dei frequentatori del bosco e del patrimonio arboreo.

Sarà simulata anche la rimozione degli alberi crollati, la protezione delle statue presenti nell'emiciclo di Porta di Mezzo e il trasporto in sicurezza degli allievi dell'Istituto ad indirizzo raro Caselli-De Sanctis.

A coordinare le operazioni il Responsabile del Bosco.