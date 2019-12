Allerta meteo, l'allarme dal Comune: "Limitate gli spostamenti"

La situazione maltempo in città e provincia è oggi drammatica e ha causato anche una vittima - un 62enne - a causa del crollo di un albero avvenuto in via Nuova Agnano. Palazzo San Giacomo ha diffuso una nota stampa in cui si consiglia ai cittadini di prestare massima attenzione.

Così l'amministrazione: "A causa del fortissimo vento che ha colpito il territorio cittadino sin dalle prime ore del mattino, con il drammatico evento della morte di un uomo ad Agnano - scrive il Comune - si è registrato il crollo di diversi alberi pubblici e privati (via Volpicella, via Crispi, viale Traiano, via Tevere, via Po, via Lattanzio, via Giustiniano, piazza Aprea, via Manzoni, Via Pomilio, via Miano, via Toscanella), nonché di cartelloni pubblicitari e di altre strutture verticali. Si invita pertanto alla massima prudenza e a limitare gli spostamenti a quanto strettamente necessario, visto che le previsioni meteorologiche contenute nel bollettino della protezione civile regionale valido fino alla mezzanotte di oggi domenica 22 confermano la presenza di forti venti nel corso della giornata odierna.