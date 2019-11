Allerta meteo gialla prorogata fino a domenica: l'avviso della Protezione Civile

La Protezione Civile ha prolungato l'avviso di allerta meteo, inizialmente previsto con scadenza alle 9 di sabato mattina, fino alle 9 di domenica 10 novembre. In particolare, l'allerta diramata è di colore giallo. Nella giornata di sabato si prevedono "cielo molto nuvoloso o coperto con rovesci e temporali sparsi, in momentanea attenuazione in mattinata". Un po' meglio domenica, con previsioni della Protezione Civile che recitano: "Cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale in progressiva attenuazione".

La criticità di colore giallo è emanata in quanto, a seguito dei fenomeni meteorologici, si prevedono (almeno per quanto riguarda la zona 1, Napoli, isole e area vesuviana) possibili: ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimenti superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc); cadute massi in più punti del territorio.